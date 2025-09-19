Павел Василенко

Барселона будет принимать Пари Сен-Жермен на стадионе «Льюис Компаньис» на холме Монжуик, сообщил УЕФА на своем официальном сайте. Матч состоится во втором раунде основного этапа Лиги чемпионов 1 октября.

Как известно, каталонцы до сих пор не могут получить разрешение на проведение домашних матчей на своем стадионе Spotify Camp Nou, который уже давно находится на реконструкции. Идея блаугранас заключалась в открытии объекта с ограниченной вместимостью 27 000 зрителей. Однако, пока это невозможно.

Другим вариантом был стадион «Йохан Круифф» в тренировочном центре клуба, но он вмещает лишь 6000 зрителей. Он уже был местом проведения домашней игры против Валенсии (6:0) в Ла Лиге, а также примет будущий матч против Хетафе в воскресенье.

Согласно правилам УЕФА, команда обязана проводить все свои домашние матчи Лиги чемпионов на одном стадионе, а это значит, что даже если «Камп Ноу» вскоре снова откроется, он не сможет принимать матчи этого сезона.