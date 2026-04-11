Александр Сукманский

Реал Сосьєдад сыграет с Алавесом в рамках очередного тура Ла Лиги. Матч состоится 11 апреля и начнется в 15:00. Трансляция на MEGOGO.

Реал Сосьєдад уверенно победил Леванте 2:0 в предыдущем туре, продолжая давление на команды, находящиеся выше в таблице. В настоящее время Сосьєдад занимает седьмое место, которое может оказаться достаточным для еврокубков. Команда остается непобежденной в девяти последних домашних матчах чемпионата (7 побед, 2 ничьи). С момента назначения Пеллегрино Матараццо Сосьєдад набрал 24 очка в Ла Лиге – больше за этот период набрали только Реал Мадрид (27) и Барселона (30). К тому же команда проиграла только один из последних 16 домашних баскских дерби в Ла Лиге (9 побед, 6 ничьих), хотя это единственное поражение произошло именно от Алавеса в прошлом сезоне.

Алавес продолжает бороться за сохранение места в элите. Мини-серия из трех матчей без поражений в Ла Лиге (1 победа, 2 ничьи) позволяет команде иметь трехочковый запас над зоной вылета. В предыдущем туре Алавес вырвал ничью 2:2 с Осасуной благодаря пенальти на 91-й минуте. На выезде команда еще не смогла выиграть пять матчей подряд (3 ничьи, 2 поражения), хотя в четырех из них пропустила лишь один гол.

История встреч

Алавес выиграл три последних матча Ла Лиги против Реал Сосьєдад. Во всей истории чемпионата Алавес лишь четыре раза удавалось выиграть четыре матча подряд против одного соперника (последний раз – в 2003 году против Вальядолида).

Прогноз

Учитывая стабильную домашнюю форму Реал Сосьєдада, победа хозяев выглядит наиболее вероятным результатом.

