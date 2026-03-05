«Реал Сосьєдад» во второй раз обыграл «Атлетик» и вышел в финал Кубка Испании.
Баски в чемпионском матче встретятся с обидчиком Барселоны
34 минуты назад
Реал Сосьєдад – Атлетик / Фото - Yahoo
Реал Сосьедад в ответном полуфинальном матче Кубка Испании на домашней арене минимально обыграл Атлетик со счетом 1:0.
Единственный и победный гол был забит в конце матча, когда на 87-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти.
Таким образом, Сосьедад одержал две минимальные победы в двух матчах и прошел в финал турнира, где сыграет против мадридского Атлетико, который накануне выбил Барселону.
Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч
Реал Сосьедад – Атлетик 1:0 (первый матч, 1:0)
Гол: Оярсабаль, 87 (пен)
