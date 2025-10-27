Полузащитник Реала Джуд Беллингем рассказал о своих впечатлениях после домашнего матча десятого тура Ла Лиги против Барселоны, в котором мадридцы одержали победу со счетом 2:1.

«Очень важная победа для нас. Мы очень счастливы. Мы долго проигрывали им, и сегодня – хороший день для всех нас. Вся команда выложилась на полную, и мы заслужили эти три очка.

В первом тайме, когда мы владели мячом, мы действовали очень решительно в каждой атаке, наносили удары. Во втором тайме хорошо сыграли в обороне. Отлично проявили себя Милитао, Хейсен, Феде, Каррерас, Карвахаль. В целом вся команда провела замечательный матч.

Мой ассист? Каталонцы играют очень высоко, а у нас есть Мбаппе – с ним все проще. Поэтому я развернулся и отдал пас. Все легко. Многие говорят, что это везение, но для меня это просто мое понимание футбола – знать, куда пойдет мяч, и правильно расположиться, быть готовым, когда он к тебе придет.

Сейчас чувствую себя прекрасно, хотя раньше восстанавливался после травмы. Я много работал последние месяцы с физиотерапевтами, в тренажерном зале… Очень счастлив, потому что чувствую себя хорошо и готов ко всему, что впереди», – сказал Джуд.