Пресс-служба Реала сообщила, что капитан мадридского клуба Дани Карвахаль успешно перенёс артроскопическую операцию на правом колене.

Операцию провёл доктор Мануэль Льес с участием медицинского штаба команды. В ближайшее время защитник начнёт процесс восстановления, однако точные сроки его возвращения на поле пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что опытный испанский футболист может пропустить остаток этого года.

Отметим, что это уже третья травма футболиста за последние шесть месяцев — летом он восстанавливался после травмы крестообразной связки, а осенью пропускал встречи из-за проблем с икроножной мышцей.