Павел Василенко

Совет директоров мадридского Реала без каких-либо возражений утвердил финансовую отчетность за прошлый сезон и бюджет на текущую кампанию.

«Сливочные» стали футбольным клубом с наибольшим доходом в мире, достигнув 1,185 миллиарда евро, согласно данным Deloitte. Они также дали зеленый свет еще более амбициозному бюджету на текущий сезон в размере 1,248 миллиарда евро.

Всего 1553 представителя членов клуба проголосовали по финансовым вопросам, из них 720 были присутствовали в мадридском офисе, а 833 участвовали дистанционно. Во время голосования по выполнению бюджета, отчету, балансу и отчету о доходах и расходах клуба за сезон 2024/25 было зарегистрировано 1734 голоса «за», лишь три «против» и 7 «воздержались».

При рассмотрении и утверждении сводного бюджета доходов и расходов и плана деятельности на сезон 2025/2026 результаты голосования составили 1728 голосов «за», 5 «против» и 8 «воздержались».

Предложение о членских взносах также было принято убедительным большинством – 1694 голоса «за», 21 «против» и 26 «воздержались».