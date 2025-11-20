Голкипер Реала Тибо Куртуа продолжает работать над восстановлением после мышечной травмы, полученной в матче с Райо Вальекано (0:0).

Вратарь пропустил международную паузу и сейчас занимается по индивидуальной программе на тренировочной базе Вальдебебас. В таком же режиме работают Феде Вальверде и Дани Карвахаль, которые также лечат повреждения.

По данным DefensaCentral, темпы восстановления позволяют Куртуа рассчитывать на попадание в заявку на игру с Эльче в рамках чемпионата Испании и даже на участие в самом матче.

Реал проведет эту встречу в воскресенье, 23 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин сменит команду летом.