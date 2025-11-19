По информации Marca, голкипер Реала Андрей Лунин вскоре может провести свой первый официальный матч под руководством Хаби Алонсо. Ожидается, что украинец выйдет на поле в поединке Кубка Испании. Мадридский клуб начнёт участие в турнире с 1/16 финала в январе.

В кампании 2024/25 Лунин провел 14 встреч за Реал: шесть из них завершил без пропущенных мячей и всего пропустил 19 голов.

В начале ноября появились разговоры о том, что Лунин может задуматься об уходе из клуба из-за отсутствия игровой практики, ведь в этом сезоне он ещё ни разу не играл в официальных матчах.

Накануне сам Андрей опроверг слухи о якобы отказе от вызовов в национальную команду Украины.