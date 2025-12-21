Реал в домашнем матче 18 тура Ла Лиги встретился с Севильей. Матч в Мадриде завершился со счетом 2:0.

Одноклубники Андрея Лунина сделали все от себя, чтобы собственные фанаты с хорошим настроением готовились к праздникам.

Точные удары Беллингема и Мбаппе в каждом из таймов помогли Реалу уйти на каникулы, приблизившись на минимальное расстояние к действующему чемпиону Барселоне.

Ла Лига. 18 тур

Реал Мадрид - Севилья 2:0

Голы: Беллингем, 38, Мбаппе, 86 (с пенальти)