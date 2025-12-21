Реал в последнем матче 2025 года справился с Севильей
Лунин провёл игру в запасе
около 1 часа назад
Джуд Беллингем / Фото - Getty Images
Реал в домашнем матче 18 тура Ла Лиги встретился с Севильей. Матч в Мадриде завершился со счетом 2:0.
Одноклубники Андрея Лунина сделали все от себя, чтобы собственные фанаты с хорошим настроением готовились к праздникам.
Точные удары Беллингема и Мбаппе в каждом из таймов помогли Реалу уйти на каникулы, приблизившись на минимальное расстояние к действующему чемпиону Барселоне.
Ла Лига. 18 тур
Реал Мадрид - Севилья 2:0
Голы: Беллингем, 38, Мбаппе, 86 (с пенальти)