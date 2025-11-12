Павел Василенко

Кіліан Мбаппе превратился в настоящий двигатель атак мадридского Реала. По подсчетам издания Marca, команда Хаби Алонсо еще никогда не была настолько зависима от одного игрока.

26-летний француз демонстрирует феноменальную форму: 18 голов и 2 ассиста в 16 матчах – блестящее начало сезона.

В Ла Лиге Мбаппе забил 13 из 26 командных голов, а в Лиге чемпионов – 5 из 8. В целом это составляет 52,94% всех результативных ударов Реала.

Испанское издание подчеркивает: даже в расцвете эпохи Месси и Роналду ни один из них не имел настолько большой доли забитых мячей. Для сравнения, в сезоне 2011/12 Месси забил 39,46% голов Барселоны (73 из 185), а в сезоне 2014/15 Роналду – 38,61% (61 из 158).

Несмотря на невероятную форму француза, другие звезды атаки пока разочаровывают: Родриго до сих пор не открыл счет в сезоне, Эндрик получает мало игрового времени, а Мастантуоно имеет лишь один гол.

В настоящее время Реал лидирует в чемпионате Испании, опережая Барселону на три очка. Следующий матч команда проведет 23 ноября против Эльче.