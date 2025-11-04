Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе продолжает впечатлять результативностью. В матче 13-го тура Ла Лиги против Валенсии француз оформил дубль, а его команда уверенно победила со счетом 4:0.

26-летний форвард забил два первых мяча встречи, открыв счет точным ударом с пенальти. Эти голы позволили ему установить новое достижение — в 45 матчах чемпионата Испании за Реал Мбаппе имеет уже 44 забитых мяча. Таким образом, он превзошел современный рекорд клуба, который ранее принадлежал Криштиану Роналду (43 гола в первых 45 матчах за мадридцев в Ла Лиге).

Мбаппе присоединился к Реалу летом 2024 года и уже в первом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 31 гол. В настоящее время француз уверенно лидирует в гонке бомбардиров сезона 2025/26, имея в активе 13 точных ударов.