Килиан Мбаппе снова стал героем эль класико — его гол в ворота Барселоны помог Реалу одержать победу со счетом 2:1 в матче 10-го тура Ла Лиги.

Этот мяч стал 12-м для француза в девяти встречах против каталонцев. Лишь Карим Бензема и Криштиану Роналду имеют лучшие показатели среди игроков XXI века.

Роналду забил 20 голов Барселоне в 34 матчах, тогда как Бензема отметился 16 раз в 46 эль класико.

После победы над главным соперником Реал Мадрид с 27 очками уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Барселона остается второй, имея 22 очка, а команда Хаби Алонсо увеличила отрыв до пяти баллов.