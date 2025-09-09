Состав сборной Украины на матч 2 тура квалификации ЧМ-2026 года против Азербайджана стал известен.

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров выставил на игру следующую 11-ку. Впервые в основе получат шанс дебютанты Артем Бондаренко и Олег Очеретько из Шахтера.

Матч Азербайджан – Украина состоится сегодня в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В первом туре сборная Украины со счетом 0:2 уступила Франции, в то время как Азербайджан проиграл Исландии – 0:5.

