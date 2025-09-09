Павел Василенко

Сегодня юношеская сборная Украины U-19 (игроки не старше 2007 года рождения) провела третий матч на представительном турнире в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании.

Противником сине-желтых были хозяева – сборная Испании. Поединок завершился поражением украинской команды со счетом 1:3.

Таким образом, сборная Украины проиграла все три матча на турнире в Испании и заняла последнее, четвертое место.

Турнир среди юношеских сборных U-19

Испания U-19 – Украина U-19 – 3:1

Голы: Корралехо, 5, Кортес, 34, Мартинес, 87 – Попов, 13 (пен).