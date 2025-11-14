Ребров: «Есть время и возможность все исправить в воскресенье»
Украина не устояла против Франции
около 9 часов назад
Сергей Ребров. Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги матча 5 тура квалификации ЧМ-2026 против Франции (0:4). Его слова приводит УАФ.
Я доволен его дебютом. Он заслужил этот шанс, вышел под схему с тремя центральными защитниками и, думаю, сыграл очень хорошо, помогал в обороне. Но, к сожалению, чрезмерная агрессивность в своей штрафной... Мы предупреждали его об этом, но он - молодой парень и охотно идет в борьбу. К сожалению, это произошло именно в штрафной, - объяснил Ребров.
