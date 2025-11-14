Павел Василенко

Полузащитник сборной Украины Егор Назарина в комментарии для Суспільне Спорт высказался о матче отбора ЧМ-2026 против Франции (0:4).

«Мы закрывали зоны – думаю, что установку в первом тайме успешно выполняли. Второй тайм – пенальти надломил нас. Мы открылись – пропустили больше. К сожалению, проиграли, но самая важная игра впереди. Франция давила и в первом тайме, но не было ни одного момента, чтобы они могли забить. Поставили пенальти, мы немного открылись, старались больше прессинговать. Были зоны и соперник ими воспользовался», – сказал Назарина.

На данный момент сборная Украины занимает третье место в турнирной таблице группы для отбора на чемпионат мира-2026. Возглавляет её Франция, которая досрочно квалифицировалась на мировое первенство.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Исландии в последнем туре квалификации ЧМ-2026 в воскресенье, 16 ноября, в 19:00 по киевскому времени.