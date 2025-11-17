Ребров назвал футболиста сборной Украины, который поразил своим прогрессом
Ярмолюк помог сине-желтым в ноябре
около 1 часа назад
Егор Ярмолюк / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался об игре полузащитника Брентфорда Егора Ярмолюка после заключительного матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0). Его слова приводит УАФ.
Я доволен его прогрессом и игрой. Он получает больше практики в Брентфорде, почти постоянно выходит в старте. Он действительно прогрессирует и становится важным игроком для национальной команды. Сегодня он играл немного выше, чем обычно, и доказал, что может играть в середине поля в любом месте, - отметил Ребров.
Сборная Украины уверенно обыграла Исландию и со второго места вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Следующий соперник сине-желтых определится путем жеребьевки.