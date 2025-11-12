Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию в Париже перед матчем отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против Франции.

«У нас всегда есть какие-то травмированные. Это проблема всех команд. Сейчас их меньше, а перед прошлыми двумя играми травмированных было больше. Но те игроки, которые вызываются в сборную... Вы видели, как, например, Волошин приехал в сборную и провел очень хорошую игру против Исландии. Поэтому я доволен теми игроками, которые приезжают в сборную. Они отдаются на поле ради нашей страны. Я благодарен им, что действительно... Есть проблемы с травмированными, но те игроки, что приезжают, делают то, что нужно. Я не разделяю эти матчи, против Франции и Исландии. Я считаю, что матч с Францией тоже важен. Играть здесь, во Франции, это для нас действительно... Каждый матч очень важен. Поэтому мы понимаем, что сейчас решающие матчи, игроки тоже понимают. Я считаю, что надо хорошо подготовиться, выходить и играть. Мы играли первый матч против Франции, этот поединок в Польше был очень интересен. У нас были возможности сравнять счет, имели шансы во втором тайме. Мы проанализировали эту игру и будем стараться завтра взять очки».