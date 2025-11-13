Стартовый состав сборной Украины на матч 5-го тура квалификации ЧМ-2026 против Франции стал известен, сообщает УАФ.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сделал выбор в пользу следующей 11-ки: Трубин, Михавко, Забарный (к), Сваток, Караваев, Михайличенко - Гуцуляк, Ярмолюк, Очеретько, Назарина - Яремчук

Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков. Франция – первая с десятью баллами, третью позицию занимает Исландия (четыре очка) и четвертую – Азербайджан (один балл).

Украина в ноябре сыграет два ключевых матча в отборе к ЧМ-2026 с командами Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Матч Франция – Украина пройдет в Париже и начнется в 21:45 по киевскому времени.