Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне матча отбора на ЧМ-2026 с Исландией рассказал о травме полузащитника сине-желтых Георгия Судакова.

«К сожалению, он выбыл и вернулся лечиться в Бенфику. Нет, я не знал, что у него есть повреждение. Даже когда он выходил на разминку перед матчем, я не имел информации. Но после первого тайма, уже в раздевалке, Георгий сказал, что не сможет продолжать. Утром мы сделали обследование, которое подтвердило серьезность травмы. Он получил это повреждение еще в Бенфике, так как с нами не провел ни одной тренировки.

Что касается плана на игру – у нас, к сожалению, часто есть травмированные, так что работаем с теми, кто в обойме. Именно они завтра должны определить результат», – цитирует Реброва пресс-служба УАФ.