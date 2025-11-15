Первый тайм в Париже – полное разочарование в плане организации игры. Отошли к своим воротам, отдали мяч хозяевам и мечтали только, чтобы не пропустить. Добились желаемого, но это была не столько заслуга украинцев, сколько французов, которые решили устроить себе лёгкую прогулку: действовали в своё удовольствие, без рвения. Казалось бы, украинцам и воспользоваться этим настроением соперников, но они были сосредоточены на том, как бы дальше отбить мяч от своих ворот.

Знаете, поражения бывают разными, однако это в Париже иначе как позорным и не назовешь. Уже когда дважды пропустили, начали хоть как-то выбегать в атаку, но что из этого, когда дело до ударов не доходило. Грустно.

Давайте называть вещи своими именами. Вызов в сборную – разве это не стимул продемонстрировать свои лучшие качества? Доверили тебе сыграть с топ-сборной – разве это не шанс заявить о себе во весь голос, прыгнуть выше головы? А что же мы наблюдали в Париже? Банальную беспомощность. Наименьше претензий разве что к вратарю Трубину, который, что мог – отбивал, и нападающему Яремчуку, который выполнил большой объём черновой работы, успевая работать и в обороне. К остальным – много критических замечаний, особенно к Забарному и Гуцуляку, – заявил Цыткин в интервью Sport.ua.