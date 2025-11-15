Павел Василенко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед поединком отбора на чемпионат мира-2026 против Исландии рассказал о ротации состава сине-желтых в предыдущем матче с Францией (0:4).

«Мы всегда говорим, что сборной Украины тяжело проводить второй матч – перелет, переезд, восстановление за два дня… Поэтому сейчас, перед решающим поединком, мы сделали ротацию. Надеюсь, это поможет. Но отдых — это еще не форма. Ее нужно показать в игре. Исландия играет интенсивно каждый матч – хоть через два дня, хоть через три. К сожалению, у нас такого нет, но я понимаю почему. У игроков из Украины очень много переездов – у Шахтера и Динамо очень много игр. Считаю, что этот отдых может стать преимуществом», – цитирует Реброва пресс-служба УАФ.

Матч Украина – Исландия состоится в Варшаве в воскресенье, 16 ноября, в 19:00 по киевскому времени.

Команда Сергея Реброва занимает третье место в группе D, набрав семь очков. Франция – первая с 13 баллами, вторую позицию занимает Исландия (семь очков) и четвертую – Азербайджан (один балл).