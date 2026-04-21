Калинина отыграла матчбол и вышла в основную сетку турнира в Мадриде
Украинка победила в трех сетах Слоан Стивенс
около 1 часа назад
Украинка Ангелина Калинина (WTA 110) прошла квалификацию турнира в Мадриде (Испания), обыграв экс-четвёртую ракетку мира Слоан Стивенс (США). Поединок длился 2 часа 37 минут и завершился волевой победой украинской теннисистки в трёх сетах.
Во второй партии Калинина отыграла матчбол на подаче соперницы, после чего выиграла тай-брейк и дожала американку в решающем сете. За матч Ангелина сделала пять брейков.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. Квалификация
Ангелина Калинина (Украина) – Слоан Стивенс (США) – 2:6, 7:6 (7:5), 6:2
Это будет четвёртое выступление Калининой в основной сетке мадридского турнира.
Снигур вышла в основную сетку турнира в Мадриде.
