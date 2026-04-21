Денис Седашов

Украинка Ангелина Калинина (WTA 110) прошла квалификацию турнира в Мадриде (Испания), обыграв экс-четвёртую ракетку мира Слоан Стивенс (США). Поединок длился 2 часа 37 минут и завершился волевой победой украинской теннисистки в трёх сетах.

Во второй партии Калинина отыграла матчбол на подаче соперницы, после чего выиграла тай-брейк и дожала американку в решающем сете. За матч Ангелина сделала пять брейков.

WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. Квалификация

Ангелина Калинина (Украина) – Слоан Стивенс (США) – 2:6, 7:6 (7:5), 6:2

Это будет четвёртое выступление Калининой в основной сетке мадридского турнира.

Снигур вышла в основную сетку турнира в Мадриде.