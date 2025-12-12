Павел Василенко

Норвежская федерация футбола в четверг продлила контракт главного тренера национальной сборной Столе Сольбаккена до Евро-2028. Его годовая зарплата вырастет до более чем 845 тысяч евро – суммы, которую не получал ни один из его предшественников. В случае дальнейших успехов условия контракта могут улучшиться ещё существеннее.

Сольбаккен возглавляет сборную с декабря 2020 года. До этого он работал с Копенгагеном, Кёльном и Вулверхэмптоном.

Президент NFF Лизе Клавенесс отметила в комментарии NRK, что нынешняя зарплата тренера является огромной по норвежским меркам, но подчеркнула: его вклад оценивается даже выше.

«Федерация была готова платить больше, если бы он этого захотел. Ни один тренер в нашей истории не зарабатывал так много, но сегодня у нас новое поколение топ-игроков и амбиции соответствующего масштаба», – подчеркнула Клавенесс.

Под руководством Сольбаккена сборная Норвегии провела блестящую квалификацию к чемпионату мира следующего года, выиграв все матчи и финишировав на первом месте в группе. В случае выхода на чемпионат Европы тренер получит дополнительный бонус – почти 423 тысячи евро.