Павел Василенко

Итальянская сборная пережила один из самых тёмных вечеров в своей современной истории. Команда Дженнаро Гаттузо потерпела унизительное поражение от сенсационной Норвегии в отборе на чемпионат мира, проиграв 1:4 на собственном поле.

Хотя теоретические шансы пробиться на ЧМ напрямую ещё оставались, для этого итальянцам нужно было побеждать с фантастическим счётом 9:0 – сценарий, который с самого начала выглядел почти нереальным. Реальной задачей «Скуадры Адзурры» было хотя бы завершить групповой этап без пропущенных мячей. Однако даже это подопечным Гаттузо выполнить не удалось.

После уверенной первой половины, в которой Италия вела 1:0, всё рухнуло во втором тайме: Норвегия забила четыре гола и устроила историческое унижение на глазах у итальянских болельщиков.

По данным Opta, Италия пропустила четыре мяча дома впервые с 1955 года, когда уступила Югославии 0:4. В последний раз четыре гола во втором тайме итальянцы пропускали также в той же встрече – 70 лет назад.

Домашние поражения с разницей в три мяча тоже редки: в последний раз такое случилось в 1983 году в матче со Швецией (0:3).

Теперь действующие чемпионы Европы вынуждены пробиваться на ЧМ-2026 через плей-офф. В последний раз Италия играла на чемпионате мира в 2014 году – и рискует пропустить третий Мундиаль подряд.