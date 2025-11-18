Национальная сборная Норвегии устроила масштабное празднование выхода на чемпионат мира 2026 года вместе с десятками тысяч болельщиков в центре Осло.

Команда вернулась домой после уверенной гостевой победы над Италией 4:1, которая позволила сохранить первое место в отборочной группе и гарантировала прямую путевку на мундиаль.

Около 50 тысяч фанатов собрались в центре города, чтобы встретить игроков и тренерский штаб. Футболисты и наставники поочередно выходили на балкон, приветствуя людей, пришедших поддержать команду в исторический вечер.