Комментатор MEGOGO Вадим Скичко в интервью XSPORT высказался о ключевых матчах трех украинских команд в еврокубках.

Сегодня вечером Динамо на Кипре постарается переломить ход противостояния с Пафосом (0:1), а в четверг Шахтер и Полесье встретятся с Панатинаикосом (0:0) и Пакшом (3:0).

– Вадим, Динамо после первой игры с Пафосом остается претендентом на выход в последний раунд квалификации ЛЧ?

– Делать выводы еще рано, но некоторые тревожные нотки появляются. Дело в том, что киевляне еще не встречались с равными или более сильными соперниками. Даже Пафос бело-синие должны проходить, хоть после результата первого матча они здорово усложнили себе задачу. Вспомним Арис позапрошлого сезона - там была похожая ситуация. Через препятствия и трудности динамовцы способны сделать шаг дальше в квалификации ЛЧ.

– Турнирная сетка пути чемпионов дает основания рассчитывать на выход в групповой турнир?

Не без оснований считается, что путь чемпионов проще. Но сильнее ли на бумаге нынешнее Динамо Лех или Црвену Звезду. У меня есть сомнения. А до этого сравнения еще следует дойти через препятствие в виде Пафоса. После первого матча можем сделать вывод, что кипрский футбол на подъеме, организация игры у киприотов на уровне. Видел эту команду в прошлом сезоне в Лиге конференций, где они произвели положительное впечатление. Крепкая тренерская команда с большим количеством иностранных исполнителей, которые, тем не менее, действуют в унисон. Играть на Кипре в августе - это тоже испытание, но кто сказал, что на пути к Лиге чемпионов будет легко? Считаю, что киевлянам хватит качества и опыта первого матча, чтобы все же попасть в плей-офф квалификации ЛЧ. Выход в группу - это уже совсем другой вопрос. Две предыдущие попытки оказаться в группе через плей-офф закончились неудачами.

– Пафос по своему составу выглядит более конкурентным, чем мальтийцы. Класса динамовцев будет достаточно пройти такого оппонента?

Это как раз вопрос о интернациональном взгляде на комплектование. Такой подход присущ клубам из Кипра, и их чемпион - не исключение. У Пафоса нет суперзвезд, однако качественных игроков, которые были на слуху, достаточно. Кроме Оршича и Луксена я бы еще выделил Муамера Танкевича. Он обладает хорошо поставленным ударом и умеет забивать ударами с дальней дистанции.

– Что необходимо сделать Динамо, чтобы избежать прошлогоднего позора в Европе?

– Если мы исходим из того, что бело-синие непременно будут играть в группе еврокубка, то прежде всего следует оценить уровень турнира. Даже если это будет Лига Европы, то основными факторами улучшения результатов должны быть кардинальные изменения в подходе к международным соревнованиям. Давно мы не видели Динамо в плей-офф еврокубка. Согласитесь, в прошлом году возникало ощущение, что групповой этап ЛЕ для Динамо был как пятое колесо. Основное внимание киевляне уделяли внутренним соревнованиям. Проблемы с атакой и обороной в Лиге Европы были производными от отношения к турниру.

– Динамо часто критикуют за отсутствие трансферов. С другой стороны, команда за год могла вырасти и стать более опытной. Какая точка зрения вам ближе?

– То, что Динамо не работает на рынке как Шахтер - это факт. Традиционно киевляне опираются на академию, украинских футболистов из других клубов иточечное усиление иностранными футболистами. Обе философии имеют право на жизнь, а оценить их можно через призму результатов. Опять вернемся к примеру прошлого сезона – бело-синие стали чемпионами Украины, а сколько у них было иностранцев в составе? Единицы. Дело не в количестве, а в качестве приглашенных игроков. Скажем, мог бы Владислав Ванат два сезона подряд быть лучшим бомбардиром УПЛ, если бы Динамо приобрело какого-нибудь иностранного голеадора на манер Мбокани или Бангура? Разве это не тот опыт, о котором вы говорите? Бражко, Михайленко, Михавко и другие - нет смысла сравнивать их опыт и статус в команде, если бы не подход Шовковского и руководство клуба. – Речь идет об игроках условно восточноевропейцев, которые могли бы сразу усилить команду и не испугались приехать, а таких игроков можно находить. – Повторюсь, если механизм работает – не стоит изобретать велосипед. Если работает – пусть работает. – Говоря про Шахтер, успешный старт Турана дает основания говорить, что донецкая команда может быть успешной в Европе и внутренних соревнованиях? Приятно удивлен выступлениями донетчан. Интересно, сколько продлится «медовый месяц» турецкого наставника во главе «горняков». Прохождение Бешикташа и достойная игра в Афинах дает надежду на успешный евросезон для Турана и компании. В таком случае стоит разумно распределить нагрузку. Календарь у оранжево-черных с самого начала сезона изнурительный. Здесь важно не задохнуться где-то в октябре. Сейчас многие эксперты и болельщики говорят, что Шахтер уже сильно трансформировался с приходом на тренерский мостик Арды Турана. Вы тоже уже видите его почерк в игре «горняков»? Сразу заметно, что Шахтер стал смелее, раскованнее. Знаете, когда донетчане в последний раз забивали четыре мяча в матче еврокубка? Базелю пять лет назад еще под руководством Луиша Каштру. Я уже не говорю о шести Ильвесу. Шахтер Турана жаждет достижений и успехов. – Смена тренера позитивно повлияла на команду. Хватит ли пыла бразильцам и украинцам в цветочно-букетный период на дистанции? – Проверить это сможем только эмпирическим путем. Возможно, со времен Йовичевича горняки не были такими привлекательными в игровом плане. Но, повторюсь, чрезвычайно важной будет осень, когда на первый план выйдет выносливость, разумное распределение усилий, глубина состава. Пушич, Йовичевич, Каштру, Фонсека - все брали чемпионство в первый сезон. Интересно, сможет ли Арда Туран оказаться в этой уважаемой компании. – Панатинаикос дал понять, что просто так не собирается дарить путевку в плей-офф квалификации. Как вам ПАО на старте сезона? – В прошлой кампании греки часто имели проблемы с достижением результата на выезде. Это касается не только еврокубков, но и чемпионата и Кубка Греции. Панатинаикос остался верен Рую Виктории, который не дал результата в первый неполный сезон, и провел активную трансферную кампанию. Ощущается, что в данный момент команда в состоянии формирования.dir="auto">– Полесье благодаря проходу Санта-Коломы смогло реабилитироваться последними результатами в Европе. Сможет ли Руслан Ротань поставить свою игру с имеющимся подбором футболистов?

– После 3:0 с Пакшем команда Ротаня просто не имеет права опозориться. Да и уровень Пакша совсем не удивил. Посредственная команда, которую украинский клуб обязан проходить, набираться опыта международных игр и еще и зарабатывать дополнительные баллы в таблицу коэффициентов.

Если бы не прошли андорцев, то этот провал занял бы достойное место рядом с Туном, Беллинцоной, Шерифом и другими темными страницами истории украинского футбола в еврокубках. Вообще сложилось впечатление, что Полесье банально не отнеслось всерьез к оппоненту из крошечного государства. Как только они собрались и изменились - результаты не заставили себя ждать. Ротань как в том меме с джойстиком - сменил позу сидения, а мы увидели два отличных матча в исполнении волков.

– Какие вызовы стоят перед житомирянами на этом этапе?

– Локально - выйти в группу Лиги конференций. Глобально - достойно выступить там и попытаться побороться за тройку в УПЛ, а также за Кубок Украины. Останавливаться в полуфинале, как было в прошлом сезоне, особенно обидно.

– Полесье стоит упрекать, что под Ротаня не привозят новичков караванами?

– На самом деле может это и к лучшему. Разве у Полесья слабый состав? Вместо этого хотел бы отметить усиление атаки команды - конкуренция Филиппова и Гайдучика обещает быть захватывающей и позитивной с точки зрения вариативности и качества исполнителей на важной позиции. Полесье немного забивало в прошлой кампании? Уверен, это должно измениться.

– Перспектива сыграть с Фиорентиной, будет ли дополнительным стимулом в противостоянии с венграми?

– Гипотетические матчи с Фиорентиной должны стать незабываемым приключением для Полесья. Где-то в стиле Металлург - Лидс, Кривбасс - Парма или Таврия - ПСЖ. Это истории которые болельщики будут передавать из уст в уста. Независимо от дальнейшего результата, сам факт встречи с настолько именитой командой будет знаменательным событием. А может Лига конференций наконец будет без Фиорентины в финале?

Динамо и потенциальные соперники в Лиге чемпионов. Что посмотреть 12 августа?