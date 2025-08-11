Сергей Стаднюк

Настоящим днём Лиги чемпионов станет вторник, 12 августа. Именно сегодня станет известно, выйдет ли киевское Динамо в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

«Белосиние» в гостевом поединке на Limassol Stadium в Лимасоле сыграют против кипрского Пафоса. В первом матче, который состоялся на Арене Люблин в Польше, киевляне минимально уступили – 0:1 после гола Андерсона Силвы на 84-й минуте. Статистика встречи засвидетельствовала преимущество украинцев во владении мячом (55% против 45%), но при равном количестве ударов (по 11), киприоты значительно чаще попадали в створ ворот (5:1). Правда, следует отметить, что не все эти попытки создавали проблемы для Нещерета. А у киевлян, например, были удар Дубинчака в каркас и удар Ваната головой впритык выше ворот.

Пафос, чей чемпионат стартует лишь 23 августа матчем против Паралимни, имел неделю на подготовку к игре-ответу. Команда Хуана Карседо не проводила контрольных матчей, сосредоточившись на тренировках и отработке тактических схем. К работе с основным составом присоединился опытный новичок – 38-летний бразильский защитник Давид Луис, и не исключено, что он выйдет на поле против Динамо.

«Динамовцы» же в перерыве между матчами с Пафосом провели поединок чемпионата Украины во Львове против Руха. Несмотря на значительную ротацию состава, киевляне одержали уверенную победу – 5:1, благодаря голам Михавка, Буяльского, Брагары, Яцыка и автоголу Холода. Этот успех позволил команде Александра Шовковского сохранить лидерство в турнирной таблице после двух туров, имея максимальные шесть очков.

📹 Матч Пафос – Динамо покажет телеканал 2+2 и сервис Киевстар ТВ.

После игры Динамо, в случае положительного результата, киевляне узнают своего следующего соперника в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче Лех на своем поле уступил сербской Црвене Звезде со счётом 1:3. Уже на 9-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Раде Крунича после передачи Шерифа Ндиайе. На 34-й минуте хозяева сравняли счёт – Микаэль Исхак замкнул пас Жоау Моутинью. После перерыва сербы снова захватили инициативу: на 53-й минуте Крунич оформил дубль, а на 73-й Бруну Дуарте установил окончательный результат встречи. Сейчас же поляков ожидает непростой выезд в Сербию. Совершат ли они камбэк?

📹 Матч Црвена Звезда – Лех на территории Украины покажет телеканал Спорт 1.

22:00 | Црвена Звезда – Лех Познань. Прямая трансляция