Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим рассказал, почему клуб решил пригласить словенского нападающего Беньямина Шешко из РБ Лейпциг.

«У него именно те характеристики, которые нам нужны. Бен — это игрок, которого, с имеющейся информацией, нужно останавливать от работы, а не подгонять! Это очень важно.

Он еще молод, хорошо играет головой, умеет открываться по флангам, уверенно действует с мячом. У него огромный потенциал, и он может еще многое добавить.

Уверен, что он быстро почувствует себя как дома в нашем клубе. У него правильный характер для этой команды, и я очень рад, что он с нами.

Он поймет с первого дня и первой тренировки, что находится в правильном месте. Он попадает в новую тренировочную среду в Каррингтоне — это тоже важно. Но в итоге мы должны побеждать», – сказал Аморим.