Павел Василенко

Норвежский бомбардир и звезда Манчестер Сити Эрлинг Холанд решил внести символическое изменение в свой футбольный образ. Уже в ближайших матчах сборной он будет играть под другим именем — Браут Холанд.

25-летний нападающий восстанавливает традицию своей страны — носить фамилии обоих родителей. Таким образом, он отдает дань уважения матери, Гри Марите Браут, и отцу, Альф-Инге Холанду, бывшему футболисту сборной Норвегии и игроку Манчестер Сити (2000–2003).

Однако в таких клубах, как Зальцбург, Боруссия Дортмунд и теперь Манчестер Сити, он всегда решил использовать только фамилию Холанд, которая изменится в ближайшее время.

Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен признал, что был удивлён этим решением, но не придал ему особого значения.

«Это его имя (Браут), ничего сложного. Я до сих пор об этом не знал».

Фактически это возвращение к истокам: мир впервые услышал об Эрлинге как об Эрлинге Брауте Холанде ещё на чемпионате мира U-20 в 2019 году, когда он забил девять голов в ворота Гондураса. Именно под этим именем он и начал свой путь к статусу суперзвезды.

Следующие испытания для Норвегии уже не за горами: 4 сентября — товарищеский матч с Финляндией, а 9-го — ключевая игра отбора ЧМ-2026 против Молдовы. Скандинавы идут лидерами своей группы с четырьмя победами в четырёх матчах, и главная надежда атаки — всё тот же Холанд, теперь уже Браут Холанд.