Павел Василенко

Будущее Ивана Дибанго в Кривбасе остается под серьезным вопросом. По информации источника ТаТоТаке, переговоры между криворожским клубом и 23-летним фулбеком о продлении контракта зашли в тупик. Действующее соглашение игрока истекает уже летом этого года, а компромисса стороны пока не достигли.

Сообщается, что сам футболист не настроен оставаться в Украине, в то время как позиция его агентов выглядит довольно неопределенной. В то же время Дибанго продолжает находиться вместе с командой на учебно-тренировочных сборах: он тренируется в общей группе, однако участия в контрольных матчах не принимает.

Если ситуация в ближайшее время не изменится, ключевые решения о судьбе игрока в течение следующих пяти месяцев будут принимать президент «Кривбаса» и главный тренер команды Патрик ван Леувен. Именно от их позиции будет зависеть, доиграет ли Дибанго контракт до конца сезона или клуб попытается найти другой выход из ситуации.

Согласно информации источника, за последний год единственной конкретной предложением по трансферу Ивана Дибанго был интерес со стороны датского Виборга. Однако конструктивного диалога между всеми сторонами тогда так и не удалось достичь.

После 16 туров УПЛ Кривбас имеет в своем активе 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче команда Патрика ван Леувена 21 февраля сыграет на выезде против харьковского Металлиста 1925.