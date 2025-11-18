Новаторский проект объединил сразу три мировых символа — Marvel, мадридский Реал и легендарную сборную Новой Зеландии All Blacks. Речь идет о капсульной коллекции, в которой соединились спортивный стиль, попкультура и героический сюжет.

Основой концепции стала история, вдохновленная эпическим комиксом о том, как футболисты, регбисты и супергерои объединяются, чтобы защитить Землю. В центре этой вымышленной миссии — мужество, командный дух и несокрушимость, черты, которые объединяют атлетов с героями Marvel.

Соединяя силу рассказа Marvel, точность Реал Мадрид и дух All Blacks, эта коллекция передает послание: когда стоит важная задача, герои выходят вперед — на любом поле, — отметили в компании Adidas.

Сюжет разворачивается на двух культовых локациях: стадионе Сантьяго Бернабеу и тренировочной базе All Blacks. По комиксовой линии Ультрон вместе с армией стражей прорывается в мир через межпространственный портал после падения спутника ROXXON. Хаос охватывает Мадрид и Новую Зеландию, а игроки Реала и All Blacks объединяются с Мстителями, чтобы дать отпор угрозе.

Напомним, ранее в интернете появились фото новой синей выездной формы сборной Украины.