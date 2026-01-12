Павел Василенко

Ситуация вокруг должности нового временного тренера Манчестер Юнайтед резко изменилась. Если еще накануне большинство инсайдеров называли главным фаворитом Уле Гуннара Сульшера, то теперь руководство клуба склоняется к совсем другому кандидату. По информации авторитетных источников, именно Майкл Каррик в ближайшее время может возглавить команду.

Как сообщает Фабрицио Романо, за последние 12 часов переговоры между Карриком, представителями INEOS и руководством Манчестер Юнайтед существенно продвинулись. Общение было настолько позитивным, что сам Каррик убежден: назначение – лишь вопрос времени. В то же время Сульшер все еще находится в режиме ожидания и не получил окончательного сигнала от клуба.

Информацию о смене фаворита подтверждают и британские медиа. Издания The Guardian и Sun сходятся во мнении, что именно Каррик сейчас имеет наилучшие шансы получить должность. Дополнительным аргументом является позиция спортивного директора Джейсона Вилкокса, который, по данным источников, активно продвигает кандидатуру бывшего полузащитника.

44-летний Каррик хорошо знаком с внутренней кухней клуба. Осенью 2021 года он уже выполнял обязанности главного тренера «красных дьяволов» после увольнения Сульшера, а затем в течение трех сезонов возглавлял Мидлсбро. Его спокойный стиль управления и понимание клубной философии считаются важными преимуществами.

По словам Бена Джейкобса, окончательное решение будет принято уже сегодня, а Times сообщает, что официальное объявление может появиться в течение ближайших 48 часов.