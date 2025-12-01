Павел Василенко

Полмиллиона болельщиков вышли на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы приветствовать игроков Фламенго, которые вернулись из Лимы, где завоевали Кубок Либертадорес. Весь мегаполис превратился в черно-красное море, а триумф команды вызвал невероятный всплеск эмоций.

Традиционно футболисты проехали улицами города в автобусе с открытым верхом. Четвертый титул Кубка Либертадорес, который официально сделал Фламенго самым успешным бразильским клубом в главном турнире Южной Америки, стал настоящим взрывом радости для фанатов.

Маршрут праздничного кортежа пролегал от улицы Примейро де Марку до перекрестка проспекта Антониу Карлоса и улицы Араужо. Хотя участок имеет всего 850 метров, городские власти подтвердили: там собрались около полумиллиона человек.

😱🔥 Flamengo taraftarları, Copa Libertadores zaferi sonrasında adeta Rio de Janeiro'yu ateşe verdi.pic.twitter.com/6r0kwK4dVA — Futboo (@FutbooCom) December 1, 2025

Футболисты с гордостью демонстрировали болельщикам трофей, завоеванный в напряженном финале против Палмейраса, где Фламенго победил со счетом 1:0. Празднование в Рио продолжалось до самого утра — такого бурного триумфа город еще не видел.