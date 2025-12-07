Павел Василенко

Положение Родриго в мадридском Реале стремительно ухудшается – и для 24-летнего бразильца это может завершиться большим летним переходом. В то время как в Европе все больше клубов присматриваются к вингеру, сам Реал лишь ожидает конкретного предложения.

С приходом Хаби Алонсо роль Родриго в команде фактически исчезла: он больше не считается незаменимым и редко появляется в старте. В нынешнем сезоне нападающий провел лишь 446 минут в 16 матчах, ограничившись двумя ассистами – цифры, которые резко контрастируют с его предыдущими годами на «Бернабеу».

Из-за нехватки игровой практики Родриго все чаще задумывается о смене клуба. По информации иностранных медиа, особое внимание к нему проявляет Манчестер Сити, который внимательно отслеживает его положение.

Но возможен даже более неожиданный сценарий: как сообщает AS, Родриго оказался в списке главных целей клубов Саудовской Про-лиги, готовых предложить космические деньги за трансфер и контракт.

Пока что Реал не получил ни одного официального предложения. Ожидается, что первые конкретные шаги от претендентов произойдут только после завершения сезона – зимний переход маловероятен.

Родриго защищает цвета Реала с 2019 года и за это время провел 286 матчей, забил 68 мячей и отдал 53 голевые передачи, став одной из самых ярких атакующих фигур клуба последних лет.