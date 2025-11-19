Нападающий Реала Родриго высказался о своей текущей роли в клубе. В сезоне 2025/26 бразилец только трижды выходил в стартовом составе сливочных.

«Я не могу сделать слишком много — только усердно работать на каждой тренировке. Именно там я могу попытаться заслужить доверие тренера — такое же, как у меня есть от Анчелотти в сборной Бразилии», — цитирует слова Родриго в соцсетях Фабрицио Романо.

Интерес к 24-летнему футболисту не утихает, так как его регулярно связывают с клубами АПЛ. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Родриго оценивается в 80 миллионов евро.

Ранее в Испании подвели итоги осенней части сезона Лунина в Реале.