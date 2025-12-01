В мадридском Реале установлен новый антирекорд: бразильский вингер Родриго уже 30 матчей подряд не может отличиться голом. Вчера футболист вышел на замену в поединке с Жироной (1:1).

Ни один атакующий игрок в истории клуба не проходил такого длительного периода без результативного удара — 1338 минут. В последний раз 24-летний футболист забивал еще 19 января 2025 года в игре с Лас-Пальмас, которая завершилась победой 4:1.

Напомним, что Родриго перебрался в столицу Испании в 2019 году. За время выступлений он провел 285 матчей, записав на свой счет 68 мячей и 53 ассиста.

По итогам 13 тура Реал уступил первую позицию Барселоне и опустился на второе место. Следующий поединок мадридцы проведут 3 декабря против Атлетико.