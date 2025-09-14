Рома без Довбика дома проиграла Торино
Судьбу поединка решил один гол
около 2 часов назад
Фото - ФК Рома
В матче третьего тура Серии А римская Рома дома принимала Торино из Турина. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на 59-й минуте – отличился нападающий Торино Джованни Симеоне.
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик весь матч провел в запасе.
На данный момент римская команда занимает четвертое место в турнире Серии А, имея в своем активе шесть очков. Торино набрал четыре очка и поднялся на седьмую позицию.
Серия А, 3-й тур
Рома – Торино – 0:1
Гол: Симеоне, 59.
Поделиться