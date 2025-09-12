Экс-футболист Ромы и сборной Бельгии Раджа Наингголлан высказался об игре украинского нападающего римлян Артема Довбика на фоне Ману Коне и ветерана Эдина Джеко. Его слова приводит Fantalab.

Довбик переоценен. Я не думаю, что Коне переоценивают или недооценивают. Он сильный игрок. У него невозможно отобрать мяч, потому что он очень силен физически, но у него нет ни ассистов, ни голов. Я видел так много таких, как он, которые, возможно, не достигают высшего уровня. Я бы поставил его среди лучших полузащитников Серии А с точки зрения его стиля игры, но у него нет ни результативных передач, ни голов.

Джеко - один из лучших нападающих. Он заставляет других играть лучше, у него есть ассисты, и у него есть видение», - сказал Наингголан.