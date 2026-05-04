В 35-м туре итальянской Серии А Рома на домашнем поле одержала уверенную победу над Фиорентиной. Команда из Рима провела один из лучших матчей последнего отрезка сезона и разгромила соперника со счетом 4:0.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик не принял участия в этой встрече. Форвард пропустил матч из-за травмы, поэтому не смог помочь своей команде в важном поединке чемпионата Италии. Несмотря на отсутствие украинца, римляне без проблем справились с задачей и заработали три очка.

Рома очень активно начала матч и уже в первом тайме фактически решила судьбу встречи. На 13-й минуте счет открыл Джанлука Манчини, который вывел хозяев поля вперед. Уже через несколько минут преимущество Ромы удвоил Весли, отметившись на 17-й минуте.

Фиорентина не успела оправиться после быстрых пропущенных мячей, как получила еще один удар до перерыва. На 34-й минуте Марио Эрмосо забил третий гол в ворота гостей и сделал положение флорентийской команды почти безнадежным. После первого тайма у Ромы было комфортное преимущество в три мяча и она полностью контролировала ход игры.

Во второй половине встречи римская команда не сбавила темп и довела счет до разгромного. На 58-й минуте Никколо Пизилли забил четвертый мяч Ромы, окончательно сняв вопрос о победителе матча. После этого хозяева действовали спокойнее, контролировали мяч и не позволили Фиорентине создать интригу.

Эта победа стала очень важной для Ромы в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. После 35 туров команда набрала 64 очка и приблизилась к Ювентусу на расстояние всего одного балла. За три тура до завершения сезона римляне остаются полноценными претендентами на попадание в главный еврокубковый турнир.

Для Фиорентины поражение в Риме стало болезненным не только из-за счета, но и из-за турнирной ситуации. Команда имела шанс уже в этом туре гарантировать себе сохранение места в Серии А, однако не воспользовалась этой возможностью. После 35 матчей у Фиорентины 37 очков.

Отрыв флорентийцев от Кремонезе, который находится в опасной зоне, составляет девять баллов за три тура до финиша чемпионата. Хотя это все еще весьма солидное преимущество, однако 99% вместо 100.

Серия А, 35-й тур

Рома – Фиорентина 4:0

Голы: Манчини, 13, Весли, 17, Эрмосо, 34, Пизилли, 58

Рома: Свиар, Манчини (Гиларди 72), Ндика, Эрмосо (Жолковский 83), Челик, Кристанте, М. Коне (Эль-Шаарави 64), Весли, Пизилли, Суле (Дибала 72), Малён (Важ 83)

Фиорентина: Де Хеа, Додо, Понграчич (Комуццо 46), Раньерии, Гозенс, Фаджоли (Фаццини 75), Брешианини (Фаббиан 75), Ндур, Харрисон (Браски 46), Гудмундссон (Паризи 46), Соломон

Предупреждения: Эрмосо 48, Эль-Шаарави 90+1 – Понграчич 25, Паризи 66