Сергей Разумовский

В 33-м туре итальянской Серии А Рома на своем поле поделила очки с Аталантой — встреча завершилась со счетом 1:1.

Первыми в этом противостоянии забили гости. Аталанта, за которую ранее выступал Руслан Малиновский, открыла счет уже на 12-й минуте благодаря голу Крстовича. Римляне сумели ответить еще до перерыва: на 45-й минуте Ермосо восстановил равновесие и установил итоговый результат матча.

Украинский форвард Ромы Артем Довбик в этой встрече участия не принимал, так как продолжает восстановление после травмы.

После этого матча Рома набрала 58 очков и сравнялась с Комо в турнирной таблице в борьбе за путевку в Лигу Европы. Аталанта, в свою очередь, продолжает отставать на четыре балла.

Серия А, 33-й тур

Рома – Аталанта 1:1

Голы: Ермосо, 45 – Крстович, 12

Рома: Свиар, Манчини (Гиларди 60), Ндика, Ермосо, Челик, Кристанте, Эль-Айнауи (Писилли 60), Ренш (Цимикас 78), Суле (Важ 78), Эль-Шаарави (Вентурино 60), Малин

Аталанта: Карнезекки, Скальвини (Коссуну 46), Гимшити, Колашинац (Аханор 46), Белланова (Бернаскони 54), Де Роон, Эдерсон (Пашалич 80), Дзаппакоста, Де Кетеларе (Залевски 46), Распадори, Крстович

Предупреждения: Писилли, 75 – Эдерсон, 65, Гимшити, 90