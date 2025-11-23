Рома без Довбика впевненно на выезде победила Кремонезе.
Команды забили четыре мяча на двоих
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
В матче 12-го тура Серии А Кремонезе на своем поле принимала Рому. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:1.
Украинский форвард Ромы Артем Довбик пропустил поединок из-за повреждения.
Отметим, что на 62-й минуте главный тренер римской команды Джан Пьеро Гасперини получил красную карточку.
Кремонезе занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А с 14 баллами. Рома набрала 27 очков и поднялась на первую позицию.
Серия А, 12-й тур
Кремонезе – Рома – 1:3
Голы: Фолино, 90+3 – Суле, 17, Фергюсон, 64, Весли, 69.