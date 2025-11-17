Форвард Ромы Артем Довбик поделился мыслями о главном тренере сборной Украины Сергее Реброве. Его слова приводит УПЛ ТВ.

У нас, если честно, атмосфера, подход к матчам, после матчей, разбор - нет никаких вопросов.

Мне кажется, что сейчас очень много давления на него, на нас во время войны. И всё это в таких масштабах, в которых никто никогда раньше не был и сейчас мы под таким прицелом. Каждый игрок и, конечно, тренер - он как главная личность в национальной сборной, - получает больше всех. Поэтому такая ситуация в плане того, что очень большое давление.

Но то, как мы подходим и разбираем матчи - всё так, как делают все на высоком уровне, поэтому я думаю, что не в этом проблема, - рассказал Довбик.