Рома в домашнем матче 20 тура Серии А встретилась с Сассуоло. Матч в Риме завершился со счетом 2:0.

Столичная команда в этот вечер не могла рассчитывать на Артема Довбика, который повторно травмировался в предыдущей игре с Лечче.

Подопечным Джан Пьеро Гасперини удалось дожать Сассуоло в конце встречи. Главным героем выступил Соуле, оформив ассист на Коне + гол в течение трех минут.

Серия А. 19 тур

Рома - Сассуоло 2:0

Голы: Коне, 76, Суле, 79