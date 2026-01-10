Рома за отсутствия Довбика не имела проблем с Сассуоло
Пока украинец на больничном
1 день назад
Фото - Getty Images
Рома в домашнем матче 20 тура Серии А встретилась с Сассуоло. Матч в Риме завершился со счетом 2:0.
Столичная команда в этот вечер не могла рассчитывать на Артема Довбика, который повторно травмировался в предыдущей игре с Лечче.
Подопечным Джан Пьеро Гасперини удалось дожать Сассуоло в конце встречи. Главным героем выступил Соуле, оформив ассист на Коне + гол в течение трех минут.
Серия А. 19 тур
Рома - Сассуоло 2:0
Голы: Коне, 76, Суле, 79
