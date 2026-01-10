Итальянский центральный защитник Джанлука Манчини в начале своей карьеры часто менял клубы, но в 2019 году за 24 млн евро оказался в составе Ромы. Сейчас Манчини 29 лет, и за время выступлений за волков он провел 298 матчей, забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.

В Риме не планируют прощаться с игроками основного состава, поэтому в первой половине сезона клуб активно вел переговоры о продлении контракта с Манчини, который ранее действовал до 2027 года.

Новое соглашение рассчитано уже до лета 2029 года, и, по последним данным Николо Скиры, защитник согласился продолжить сотрудничество с клубом.

В текущем сезоне на счету Манчини один гол и одна результативная передача в 24 проведенных матчах.

