Как сообщает Gianlucadimarzio, повреждение украинского форварда Артема Довбика может существенно скорректировать трансферные планы сразу нескольких клубов Серии А.

Ранее появлялась информация, что Наполи рассматривал вариант с арендой или полноценным трансфером Артема Довбика в случае ухода их нападающего Лоренцо Лукки в лиссабонскую Бенфику до зимнего трансферного окна.

Параллельно Рома была готова попрощаться с украинцем, поскольку находилась на завершающей стадии переговоров по приглашению форварда Атлетико Мадрид Джакомо Распадори.

Такое развитие событий осложняет ситуацию уже для самих римлян: клуб не сможет отпустить украинского форварда, а подписание замены фактически приведет к появлению третьего игрока на одной позиции.