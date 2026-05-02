Романо сообщил, останется ли Миколенко в Эвертоне
Срок договора украинца истекает летом
около 2 часов назад
Виталий Миколенко. Фото: Getty Images
Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко продлит контракт с мерсисайдцами, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Украинец продолжит выступления в синей части Ливерпуля, а клуб вскоре объявит о дальнейших шагах.
Романо говорит о том, что Миколенко становится частью проекта «ирисок».
По данным Transfermarktk, соглашение Виталия с Эвертоном действует до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне украинский защитник провел 32 матча во всех турнирах, на его счету 2 ассиста.
