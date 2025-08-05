Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду и его давняя спутница Джорджина Родригес снова вызвали обсуждение среди поклонников. В сети активно обсуждают возможную тайную свадьбу пары после того, как Джорджина опубликовала серию новых снимков.

На одном из фото фанаты обратили внимание на обручальное кольцо на безымянном пальце Джорджины. Кроме того, в кадре заметно платье, напоминающее свадебное, а также подушку с инициалами КР и ДжР — вероятно, символический намек на их союз.

Роналду и Джорджина вместе уже девять лет. Пара воспитывает пятерых детей, трое из которых рождены с помощью суррогатного материнства.

Ранее, Аль-Наср благодаря голу Роналду обыграл Тулузу.