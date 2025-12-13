Павел Василенко

Криштиану Роналду делает неожиданный шаг и входит в новый для себя мир. Его решение удивило не только болельщиков, но и футбольных экспертов, ведь португальская суперзвезда решила расширить границы карьеры далеко за пределами поля.

Знаменитый нападающий объявил о новом технологическом партнерстве с компанией Perplexity – одним из самых известных конкурентов ChatGPT в сфере искусственного интеллекта. Роналду опубликовал рекламный ролик в социальных сетях и подтвердил, что стал инвестором этого стремительно растущего проекта.

По словам футболиста, такое решение продиктовано стремлением постоянно открывать новые горизонты.

«Любопытство – ключ к величию. Вы побеждаете тогда, когда каждый день задаете новые вопросы. Я с гордостью объявляю о своих инвестициях в Perplexity. Эта компания подпитывает любопытство в мире, и я верю, что вместе мы сможем вдохновить людей мыслить смелее», – заявил Роналду в видеообращении.

Компания Perplexity была основана в 2022 году и работает как поисковая система ответов на основе искусственного интеллекта. Она позволяет пользователям получать четкие и быстрые ответы без длительного просмотра десятков страниц в интернете.

Тему искусственного интеллекта Роналду затрагивал и раньше. В начале осени, во время церемонии вручения наград в Португалии, он с юмором признался, что воспользовался Perplexity, чтобы понять значение награды «Престиж», которую получил.

«Я был немного смущен и подумал, что, возможно, это не та награда, которая завершает карьеру. Поэтому я открыл Perplexity и проверил, что она означает. Если не знаете, обязательно поищите», — сказал он с улыбкой.

Параллельно Роналду продолжает активно расширять свою бизнес-империю в Европе. В Испании готовится к открытию новый элитный клуб Vega, который станет дополнением к сети отелей Pestana CR7. Проект позиционируют как закрытый и крайне эксклюзивный.

Самый престижный статус – «член-основатель» – будет доступен только по приглашению и будет стоить 15 000 евро. Он предусматривает пожизненный доступ и приоритетное бронирование. Ради полной конфиденциальности в клубе будет действовать запрет на использование мобильных телефонов.

Для широкой аудитории предусмотрена программа местного членства: 2300 евро в год плюс разовый вступительный взнос в размере 2000 евро.

Инвестиции в искусственный интеллект и запуск новых бизнесов лишь подтверждают: амбиции Криштиану Роналду давно выходят за пределы футбольного поля.