Павел Василенко

Помимо якобы напряженных отношений между вингером Реала Винисиусом Жуниором и главным тренером команды Чаби Алонсо, существует и финансовый аспект, который еще больше обостряет конфликт между бразильцем и мадридским клубом.

Контакт между игроком и тренером, похоже, зашел в тупик: по сообщениям, Винисиус уже уведомил руководство Реала о намерении покинуть клуб.

The Athletic уточняет: ключевым фактором стали финансовые требования 25-летнего футболиста. После того как Пересу доложили о недовольстве Винисиуса работой Алонсо, президент клуба предложил пересмотреть контракт, действующий до 2027 года. Речь шла о повышении зарплаты на 2 миллиона евро ежегодно – до 20 миллионов.

Но бразилец это предложение отклонил. Когда Перес спросил о его условиях, ответ поразил руководство: Винисиус хочет увеличить свой годовой доход до 30 миллионов евро – уровня, которого до него достигал только Криштиану Роналду. Сюда входят зарплата, бонусы и все сопутствующие выплаты.

В то же время команда игрока подчеркивает: они уважают работу Алонсо, но обеспокоены тем, что значительная часть футболистов в раздевалке якобы недовольна тренером.